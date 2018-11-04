حمدان بن محمد: ريادة إماراتية في بناء منظومة متكاملة للطاقة النظيفة

المصدر: دبي - البيان

قال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، وليّ عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، إن «الطاقة النظيفة خيار استراتيجي نتوسّع في توظيفه من أجل دعم طموحاتنا التنموية، ونفخر بالريادة الإماراتية في بناء منظومة متكاملة للطاقة النظيفة والمتجددة، ونعتز بكون مجمّع محمد بن راشد للطاقة الشمسية إحدى الركائز الأساسية لهذه المنظومة التي تقدم اليوم نموذجاً يُحتذى على مستوى المنطقة».

جاء ذلك بمناسبة توقيع هيئة كهرباء ومياه دبي ملحقاً تعديلياً لاتفاقية شراء الطاقة مع الائتلاف الذي تقوده شركة «أكوا باور» السعودية، يرفع القدرة الكليّة للمرحلة الرابعة من المجمع من 700 إلى 950 ميغاواط.

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حمدان بن محمد: الطاقة النظيفة خيار استراتيجي نتوسّع في توظيفه لدعم طموحاتنا التنموية