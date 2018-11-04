انطلاق مسابقة الشيخة فاطمة بنت مبارك الدولية للقرآن للإناث اليوم

المصدر: دبي - البيان

تنطلق اليوم بمسرح ندوة الثقافة والعلوم في دبي فعاليات الدورة الثالثة لمسابقة الشيخة فاطمة بنت مبارك الدولية للقرآن الكريم للإناث وتستمر حتى السادس عشر من شهر نوفمبر الجاري.

وقال المستشار إبراهيم محمد بو ملحه مستشار صاحب السمو حاكم دبي للشؤون الثقافية والإنسانية رئيس اللجنة المنظمة لجائزة دبي الدولية للقرآن الكريم خلال الاجتماع الذي عقدته اللجنة المنظمة للجائزة بمقرها في منطقة الممزر أمس للترحيب برئيس وأعضاء لجنة التحكيم الدولية بحضور عدد من أعضاء اللجنة المنظمة ورؤساء الوحدات، إن جميع وحدات الجائزة أكملت استعدادها لبدء الفعاليات.

وأثنى على الجهود الكبيرة التي قام بها أعضاء اللجنة المنظمة والموظفون والمتطوعون في إنجاز المهام الموكلة لهم.

ولفت إلى أن إقامة مسابقة تحمل اسم سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية تأتي تقديراً للمكانة الرفيعة والسمعة الطيبة التي تتمتع بها سموها من خلال دعمها ومساهمتها الكبيرة ورعايتها للكثير من الأعمال الخيرية والاجتماعية والإنسانية حول العالم وكذلك اهتمامها بحفظة كتاب الله على المستوى المحلي والعالمي.

كما أشاد بالرعاية والدعم الكبيرين لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لما يقدمه سموه بسخاء لهذه المسابقة ولجميع فعاليات الجائزة، لافتاً إلى أن سموه يتابع أنشطتها وفعالياتها المختلفة ويوجه دائماً بتقديم كل الدعم لتطورها وتميزها وتألقها.

63 دولة

وقال بو ملحه إن الدورة الثالثة لهذه المسابقة تشهد مشاركة 63 دولة وجالية إسلامية حول العالم، لافتاً إلى أن هذه المسابقة التي لم يمض على تأسيسها أكثر من ثلاثة أعوام حظيت بتقدير وإعجاب كثير من العلماء والحفظة من مختلف دول العالم وهناك إشادات كبيرة لتنظيم مسابقة للإناث بمثل هذا المستوى المتميز من التنظيم ما يضعنا أمام مسؤولية وتحد كبير للمحافظة على هذا المستوى وأن نحرص دائماً على أن نقدم الأفضل والأحسن خدمة لكتاب الله.

تفاعل

وذكر أن المسابقة ستتم تغطيتها إعلامياً من خلال الصحف ومواقع التواصل الاجتماعي والقنوات الفضائية من خلال الأقمار الصناعية عربسات ونايل سات وهوتبيرد إضافة إلى قناة الجائزة بالتعاون والتنسيق مع مؤسسة دبي للإعلام.

يذكر أن لجنة التحكيم الدولية للمسابقة تتكون من أصحاب الفضيلة الأستاذ الدكتور سالم بن غرم الله الزهراني من السعودية والدكتور محمد فهد خاروف من سوريا والشيخ علي حسن آل علي من الإمارات والشيخ عبدالفتاح الطاروطي من مصر والشيخ صادق محمد عبدالله من اليمن والشيخ طاهر إدريس النايم من نيجيريا.

وكان قد عقد اجتماع تعريفي للجنة التحكيم الدولية حول برنامج التحكيم الإلكتروني وقام محمد الحمادي مدير تقنية المعلومات والموارد البشرية بالجائزة بتقديم شرح عن النظام الإلكتروني للتحكيم الذي جرى تصميمه خصيصاً لرصد نتائج المتسابقين إلكترونياً.