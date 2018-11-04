«استشاري الشارقة» يناقش شؤون البلديات والزراعة والثروة الحيوانية

المصدر: الشارقة- البيان

ترأست خولة عبدالرحمن الملا، الجلسة الثانية للمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، وجاء الانعقاد بمقر المجلس ضمن أعماله لدور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي التاسع لمناقشة سياسة دائرة شؤون البلديات والزراعة والثروة الحيوانية.

وجرى مناقشة أعمال واختصاصات سياسة دائرة شؤون البلديات والزراعة والثروة الحيوانية في إمارة الشارقة، بحضور سالم محمد النقبي عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة رئيس الدائرة، وحضور ثابت سالم الطريفي مدير عام بلدية مدينة الشارقة ومديري بلديات إمارة الشارقة في كل من الذيد والحمرية والبطائح والمدام ومليحه وخورفكان وكلباء ودبا الحصن.

وتلاقت مداخلات أعضاء وعضوات المجلس في ملامسة ما تتولاه دائرة شؤون البلديات والزراعة والثروة الحيوانية من مهام عديدة.