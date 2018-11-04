«إقامة دبي» أول جهة حكومية تحصل على اعتماد دولي لإدارة وجودة المشاريع

المصدر: دبي - البيان

حققت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي إنجازاً ريادياً على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة بحصولها على الاعتماد الدولي لمواصفتي إدارة المشاريع وفق مواصفة ISO 21500:2012 وإدارة جودة المشاريع وفق مواصفة 10006:2017 ISO والصادرة من هيئة لويدز ريجستر، كأول جهة في الدولة تحقق هذا الإنجاز الريادي.

ويأتي هذا الإنجاز تماشياً مع التوجهات الحكومية لتبني الجودة والتميز في الأعمال، وتقديم أفضل الخدمات والمشاريع المنافسة عالمياً وإقليمياً، كما يأتي هذا الإنجاز تماشياً مع زيادة المشاريع المستقبلية الهادفة إلى تحقيق رؤية الإمارات 2021 وخطة دبي 2021.

وقال اللواء محمد أحمد المري مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي: «إن إقامة دبي تحرص كل الحرص على تبني أفضل الممارسات العالمية في شتى المجالات، وأن الإدارة ماضية في توفير كل ما هو جديد ومواكب لأفضل الممارسات في كل ما يعنى بخدماتها ومشاريعها، والتي من شأنها تلبية احتياجات الموظفين والمتعاملين وتحقق السعادة لهم».

مضيفاً، إن إقامة دبي تعد أول جهة حكومية في الدولة تحصل على هذا الاعتماد، والذي سيكون له العديد من التأثيرات الإيجابية في عملية التطوير والتحسين للخدمات، والتي من شأنها رفع مستوى الأداء، وتمكين الإدارة من تحقيق أهدافها.

ومن جانبه، قال العقيد عبد الصمد سليمان نائب مساعد المدير العام لشؤون الجودة والتميز: «إن إقامة دبي عملت على استحداث نظام إدارة المشاريع وفق المواصفتين وضمان التكامل بين النظامين، بحيث يتم تلبية كافة متطلبات المواصفتين في نظام واحد يساهم في إدارة مشاريع الإدارة بكفاءة وجودة عاليتين، مضيفاً: «إننا فخورون بهذا الإنجاز الريادي الذي يضاف إلى إنجازات الإدارة في مجال الجودة والتميز.

حيث إن هذا الإنجاز يأتي استكمالاً لمنظومة وسلسلة التميز في الإدارة، فعندما يصبح التميز هدفاً لكل موظف ولكل مؤسسة فإن ذلك يؤدي إلى الاستمرار في العطاء بفاعلية، ويشجع الموظفين على أن يسيروا على درب التفوق ونهج التميز».