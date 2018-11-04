«صحة أبوظبي» تستعد لإطلاق النظام الإلكتروني المطور بداية 2019

المصدر: أبوظبي ـ البيان

أعلنت دائرة الصحة - أبوظبي، عن استعدادها لإطلاق النظام الإلكتروني الجديد المطور للدائرة بداية العام المقبل، مشيرة إلى إضافة ميزة جديدة إلى نظام تراخيص المنشآت الصحية تتيح للمنشآت الصحية المصرح لها بالدخول إلى النظام الحصول على نسخة إلكترونية من تراخيص المهنيين الصحيين الواقعين تحت مظلتهم وطباعتها، بالإضافة إلى طباعة الخطابات الموجهة إلى وزارة العمل دون الحاجة إلى زيارة الدائرة.

وقالت دائرة الصحة: «من المتوقع استفادة أكثر من 55 ألف مهني صحي من ميزة الحصول على نسخة إلكترونية من ترخيص الكوادر الطبية المتوفرة للمنشآت الصحية عبر نظام تراخيص المنشآت الصحية».

ولفتت إلى أنها تسعى من خلال توفير هذه الميزة إلى تسهيل إجراءات حصول المنشآت الصحية على التراخيص الطبية والخطابات الموجهة لوزارة العمل بأقل وقت وجهد ممكنين، والحد من نسبة الخطأ في عملية إيصال التراخيص الطبية، وخفض التكاليف وتقليل العمالة والمصادر المستخدمة للحصول على التراخيص.

وفي خطوة لتشجيع المنشآت الصحية على التوجه لاستخدام النسخ الإلكترونية كونها صديقة للبيئة، تعتزم الدائرة في المرحلة القادمة إيقاف طباعة جميع التراخيص الطبية الصادرة منها، فضلاً عن تفعيل الترخيص الرقمي للمهنيين الصحيين الذي يحتوي على معلومات أكثر سهولة وسرعة في الاستخدام.