مختبر أبوظبي المركزي للجودة ينال المركز الأول في مؤتمر عالمي

المصدر: أبوظبي- البيان

حصل المختبر المركزي التابع لمجلس أبوظبي للجودة والمطابقة على المركز الأول في مؤتمر دبي العالمي لسلامة الأغذية الثاني عشر عن مشاركته بورقة علمية عن بكتيريا الليجيونيلا في المياه، التي تم اختيارها من بين 150 ورقة علمية مشاركة من دولة الإمارات العربية المتحدة ومن مختلف أنحاء العالم، حيث تم تكريم المختبر وتسليمه شهادة الفوز بالمركز الأول مع منحه العضوية في الجمعية الدولية لحماية الأغذية «IAFP».

وركزت الورقة العلمية التي تم عرضها خلال هذا المؤتمر الذي نظمته بلدية دبي في مركز دبي العالمي للمؤتمرات والمعارض، على ضرورة التوجه لدراسة المخاطر الناشئة، وبناء قاعدة بيانات أساسية باستخدام طرق كشف مختلفة مع استمرار المتابعة الدورية.