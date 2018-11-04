بلدية الحمرية تحصل على شهادة الجودة في استضافة الأحداث

المصدر: الحمرية - البيان

حصلت بلدية الحمرية أخيراً على الاعتماد الدولي لشهادة الجودة (ISO 20121) الخاصة بتنظيم واستضافة الأحداث المستدامة (إدارة الفعاليات)، محققة بذلك إنجازاً جديداً يضاف لدوائر وهيئات حكومة الشارقة، وتكون بلدية الحمرية من أوائل الجهات في مجالات العمل البلدي التي تحصل على هذه الشهادة النوعية على مستوى إمارة الشارقة، وتضيفها إلى شهادات الجودة الثلاث التي جددتها سابقاً.

ونالت بلدية الحمرية شهادة الأحداث المستدامة إلى جانب نجاحها أخيراً في تجديد اعتماد كل الشهادات التي حصلت عليها سابقاً الخاصة بنظام الإدارة المتكامل الذي يجمع بين المواصفة القياسية الدولية «إدارة الجودة الشاملة ومتطلبات نظام إدارة البيئة وتجديد الحصول على متطلبات المواصفة القياسية الدولية»، نظام السلامة والصحة المهنية التي حصلت عليها.