شرطتا الشارقة وفرنسا تبحثان التعاون في مجال التدريب

المصدر: الشارقة - وام

بحث العقيد علي الكي الحمودي نائب مدير إدارة معهد تدريب الشرطة بالقيادة العامة لشرطة الشارقة خلال لقائه وفداً فرنسياً برئاسة لوران كوزاني الملحق الإقليمي للأمن الداخلي بالسفارة الفرنسية لدى الدولة ومساعده لوران كولر.. أهمية تبادل الخبرات الأمنية وخطط التدريب بين الجانبين.

حضر اللقاء بمقر إدارة معهد التدريب في شرطة الشارقة المقدم الدكتور أحمد المعمري رئيس قسم «k9»، والمقدم فهد الحمودي رئيس قسم التدريب بالمعهد، والنقيب محمد المطوع مدير فرع التدريب التخصصي.

وقال العقيد علي الحمودي، إن اللقاء يأتي في إطار تعزيز أطر التواصل مع المراكز التدريبية الفرنسية، بما يحقق الأهداف الاستراتيجية لشرطة الشارقة، ومواكبة توجهات الحكومة بما يحقق رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة 2021.

وبحث الجانبان كذلك آلية التعاون بين شرطة الشارقة والشرطة الفرنسية في مجال تبادل الخبراء والمدربين من خلال إيفاد ضباط من شرطة الشارقة إلى فرنسا للتدرّب على أحدث التقنيات وصقل خبراتهم.