تكريم 430 موظفاً في قطاع البحث الجنائي في شرطة دبي

المصدر: دبي - البيان

شهد اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، بحضور اللواء الدكتور أحمد عيد المنصوري، مدير الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة، ومديري الإدارات العامة ومراكز الشرطة، حفل تكريم 430 موظفاً من القطاع الذي يضم الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، والإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة، والإدارة العامة لمكافحة المخدرات، والإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية، إلى جانب تكريم المتعاونين مع القطاع من مختلف الإدارات العامة في شرطة دبي والشركاء الخارجيين.

ونقل اللواء المنصوري تحيات القائد العام لشرطة دبي إلى كافة المتواجدين في حفل التكريم، مثنياً على جهودهم المخلصة في خدمة الوطن، وعلى حرصهم وتميزهم في أداء مهامهم الوظيفية وتفانيهم في العمل، وحرصهم على تعزيز الأمن والأمان للناس والعمل على إسعاد المجتمع، تحقيقاً لتوجيهات القيادة العامة لشرطة دبي.

وقام اللواء المنصوري بتكريم فرق عمل الإدارات العامة للتحريات والمباحث الجنائية ومراكز الشرطة التي ساهمت في كشف العديد من الجرائم والحد والوقاية منها، إلى جانب تكريم الموظفين المنضبطين في عملهم، وفريق العمل المتخصص في قضايا «لا وجه لإقامة دعوى» لدورهم في متابعتها وتسجيلها.

كما كرم اللواء المنصوري فرق عمل من الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، والتي ساهمت في ضبط مواد مخدرة، وفرق عمل خبراء الأدلة الجنائية في الإدارات العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة لمساهمتها الفاعلة والمساهمة في فك ألغاز القضايا، وجهودهم في كشف المساهمة في ضبط مرتكبي جريمة من خلال توفير الأدلة الدامغة لتورطهم فيها.