مذكرة تفاهم بين «محمد بن راشد للمشتريات والتمويل» وشرطة دبي

المصدر: دبي - البيان

وقعت القيادة العامة لشرطة دبي مذكرة تفاهم مع مكتب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للمشتريات والتمويل، يتم بموجبها انضمام موظفيها إلى برنامج شرطة دبي «إسعاد»، الذي يحقق السعادة لحاملي بطاقة إسعاد وتمنحهم مزايا وعروضاً خاصة في القطاعين العام والخاص.

وقع الاتفاقية من جانب شرطة دبي اللواء محمد سعيد بخيت، مساعد القائد العام لشؤون إسعاد المجتمع والتجهيزات، فيما وقّعها من مكتب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للمشتريات والتمويل، خالد عبيد المطيوعي نائب الرئيس التنفيذي، وبحضور سامية شاهين عضو لجنة بطاقة إسعاد في شرطة دبي، وعدد من الأفراد من كلا الجانبين.

وأكد اللواء محمد سعيد بخيت أن توقيع مذكرة التفاهم مع مكتب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للمشتريات والتمويل، وغيرها من الجهات الأخرى، يأتي بتوجيهات من اللواء عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، بضرورة تعزيز التعاون والشراكة البنّاءة مع جهات ودوائر حكومية محلية واتحادية تحقق السعادة لموظفي تلك الجهات والدوائر.

من جانبه، قال خالد عبيد المطيوعي إن مذكرة التفاهم بين القيادة العامة لشرطة دبي ومكتب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للمشتريات والتمويل، تهدف إلى تعزيز آليات التعاون والتنسيق المشترك بين الأطراف، والعمل على زيادة فاعلية التعاون القائم في مجال تقديم خدمات إسعاد الجمهور.