جمعية الشارقة الخيرية تتفقد مشاريعها في سريلانكا

المصدر: الشارقة - البيان

أنهى وفد جمعية الشارقة الخيرية برئاسة سلطان مطر بن دلموك، عضو مجلس الإدارة، وعضوية محمد عبد الرحمن آل علي، رئيس قسم المشاريع، وعائشة الحويدي، مدير إدارة التطوع وخدمة المجتمع، وعدد من موظفات ومحسنات الجمعية، جولته الميدانية في جمهورية سريلانكا، بعد زيارة عمل استمرت 4 أيام، شهدت افتتاح مشروع قرية الشارقة النسائية التي تم إنشاؤها في منطقة مادورانكولي، بحضور مريم العزيزي، القائم بأعمال سفارة الدولة لدى جمهورية سريلانكا، وتوزيع المواد الغذائية وملابس الكسوة وإجراء الفحوص الطبية على الحالات والأسر المستحقة.

وقال سلطان مطر بن دلموك، إن جولة الجمعية إلى سريلانكا شهدت افتتاح قرية الشارقة النسائية، التي تم إنشاؤها بتكلفة مليون وربع المليون درهم، وتتألف القرية -التي جاءت بدعم متبرعات الجمعية- من 20 بيتاً سكنياً، تم تسليمها لمستحقيها من السيدات الأرامل، إلى جانب مدرسة تحتوي على ثلاثة فصول دراسية للتعليم الأساسي وبئر ارتوازية مع خزان سعة 10000 لتر ليخدم القرية بأكملها، إلى جانب مركز خياطة للأرامل العاملات بمهنة التطريز، ومسجد من طابقين يتسع إلى 350 مصلياً، وحديقة ترفيهية للأطفال، كما تم توزيع طرود المواد الغذائية والملابس والمبالغ النقدية على سكان القرية الأرامل مع توزيع الهدايا على الأطفال لرسم البهجة في نفوسهم.