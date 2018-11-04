«أفضل خدمة حكومية عبر الهاتف المحمول» تركز على التقنيات الناشئة

المصدر: دبي - البيان

أعلنت جائزة أفضل خدمة حكومية عبر الهاتف المحمول عن مواصلة استقبال الترشيحات لدورتها السادسة حتى 15 نوفمبر المقبل، وكشفت أنه تم تطوير فئاتها بحيث تسلط الضوء على مستقبل الخدمات الحكومية على مستوى العالم، من خلال التركيز على التقنيات الناشئة وتأثيرها الإيجابي في المجتمع.

وتستقبل الجائزة التي يشرف على تنظيمها مكتب رئاسة مجلس الوزراء في وزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل بالتعاون مع الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، المشاركات عبر الموقع الإلكتروني www.mgov-award.ae.

فيما سيتم تكريم الفائزين خلال أعمال الدورة السابعة للقمة العالمية للحكومات في فبراير 2019. وقال حمد المنصوري مدير عام الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات: «في دورتها الجديدة لهذا العام، تؤكد جائزة أفضل خدمة حكومية عبر الهاتف المحمول، مكانتها كمحرك أساسي للابتكار».

وأكد محمد بن طليعة مساعد المدير العام للخدمات الحكومية في مكتب رئاسة مجلس الوزراء بوزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، حرص الجائزة على تكامل الأدوار بين الجهات الحكومية.

7 فئات

وفي هذا الإطار، طوّرت الجائزة فئاتها السبع، لتشمل فئة «الخدمة المبتكرة» تطبيقات الهاتف المحمول التي تقدم خدمات ذات طابع ابتكاري حققت من خلالها الجهة نقلة نوعية في تقديم الخدمات الحكومية انعكست إيجاباً على المجتمع، في حين تشمل فئة «تسخير التقنيات الناشئة»، تطبيقات الهاتف المحمول التي تتبنى استخدام وتطبيق التقنيات الناشئة. فيما تركز فئة «حكومة قريبة من الناس» على تطبيقات المنصة المركزية الموحدة التي تقدم خدمات واسعة.

وتستهدف فئة «تقنيات التلعيب» التطبيقات التي تطبق تقنيات التحفيز. كما تشمل فئة «تمكين المجتمع» تطبيقات الهاتف المحمول التي تقدم خدمات تفاعلية لمختلف فئات المجتمع، أما «فئة الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص»، فتركز على تطبيقات الهاتف المحمول التي تم تطويرها من قبل القطاع الخاص أو المنظمات غير الحكومية.

حلول مبتكرة

تهدف جائزة أفضل خدمة حكومية عبر الهاتف المحمول التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، إلى تحفيز وتشجيع الجهات الحكومية على تقديم حلول مبتكرة في مجال تطبيقات الهواتف الذكية والهواتف المحمولة.