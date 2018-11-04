وفد هولندي يطلع على خدمات مركز القيادة والسيطرة و«الشرطة الذكي» في دبي

المصدر: دبي - البيان

واصل وفد الشرطة الهولندية، برئاسة العقيد جينفر بورن مديرة أمن مطار أمستردام، زيارته إلى القيادة العامة لشرطة دبي، واطلع في المبنى الرئيسي على خدمات مركز القيادة والسيطرة في الإدارة العامة للعمليات، ثم زار الإدارة العامة للذكاء الاصطناعي، و«مركز الشرطة الذكي» في منطقة لامير بالجميرا.

وفي مركز القيادة والسيطرة، استمع الوفد إلى شرح حول تجهيزات المركز والإضافات الحديثة فيه كالخريطة ثلاثية الأبعاد، التي تغطي جميع مناطق الإمارة، ونظام إدارة ومراقبة الدوريات وتوزيعها على أرض الواقع.

واطلع الوفد على نظام استقبال المكالمات الطارئة وخدمة «أمنك بلمسة زر» «SOS» الهادفة إلى الاستجابة السريعة لطلبات النجدة بسرعة والانتقال إليها في أسرع وقت، كما استمع إلى شرح حول الخدمات المقدمة إلى أصحاب الهمم والمرضى.

وفي الإدارة العامة للذكاء الاصطناعي، استمع الوفد إلى شرح حول الخدمات الذكية، التي توفرها شرطة دبي إلى أفراد المجتمع سواء عبر تطبيقها الذكي أو عبر الموقع الإلكتروني، ثم اطلع على أبرز الابتكارات الجديدة للإدارة كالشرطي الذكي والطائرات دون طيار «الدرون»، وخدمة «آمنة».

كما زار الوفد مركز الشرطة الذكي الثاني (SPS) على مستوى إمارة دبي في منطقة لامير بالجميرا، والذي يقدم إلى مرتادي المنطقة كل الخدمات الشرطية بطريقة ذكية ودون أي تدخل بشري وعلى مدار 24 ساعة في اليوم.

واستمع الوفد إلى شرح حول خدمات مركز الشرطة الذكي في لامير، الذي يوفر 27 خدمة رئيسة في الخدمات الجنائية والمرورية والشهادات والتصاريح والخدمات المجتمعية.