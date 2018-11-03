نخلة جميرا أول صورة يلتقطها القمر الصناعي خليفة سات

المصدر: دبي ــ أحمد يحيى

التقط القمر الصناعي خليفة سات أول صورة له ، وهي صورة لنخلة جميرا .

ونشر خليفة سعيد سليمان، مدير عام دائرة التشريفات والضيافة في دبي، على حسابه في انستغرام أول صورة التقطها "خليفة سات" وكانت لنخلة جميرا.

وأوضح المهندس عبدالله بن حرمول مدير إطلاق القمر الصناعي خليفة سات، أن الفترة الحالية تشهد مزيدا من الاختبارات للتأكد من فعالية كافة الاجهزة الخاصة بالقمر ، خاصة فيما يتعلق بحالة البطاريات وأداء الكمبيوتر، والتعرف على مكانه ووضعه في الفضاء، لافتا الى أن كل المؤشرات التي يستقبلها فريق المتابعة في مركز التحكم الارضي توضح أن القمر يعمل بشكل جيد.

وأضاف أن بعد التقاط خليفة سات لأول صورة له سيتم خلال الفترة المقبلة التقاط صور مدققة أكثر لأماكن أخرى ، وانه خلال الشهرين المقبلين سيتم إجراء تعديلات جوهرية أكثر على الصور التي يلتقطها القمر، لتلبي احتياجات الجهات المتنوعة داخل الامارات وخارجها، وبحسب الطلب المخصص له الصور الملتقطة.

وقال إن هذه المرحلة في عمر القمر الصناعي خليفة سات في الفضاء الخارجي، يتم خلالها تثبيت أكبر ووضع القمر في أماكن محددة يمكن من خلالها التقاط الصور التي يرغب في التقاطها فريق التحكم المركزي في مركز محمد بن راشد للفضاء، مبينا أن مع مرور الوقت يتم معالجة وتدقيقا أكبر لمهمات القمر المستقبلية.

وتطرق بن حرمول الى استقبال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لفريق تصنيع خليفة سات، وأنه يعتبر يوما تاريخيا بالنسبة لهم، يعكس الاهتمام الكبير من قادة الدولة للمشاريع التي تصنع فارقا لمستقبل الامارات، وخاصة إذا كانت ذات علاقة بالمشروعات الفضائية، التي تنال اهتماما متناميا لوضع اسم الدولة عاليا في هذا القطاع.

وأكد أن ال5 سنوات الماضية شهدت تحديا كبيرا في فترة تصنيع القمر ومجهودات كبيرة عمل عليها فريق العمل ليل نهار، وأنهم اخذواعلى عاتقهم، إعادة امجاد المسلمين والعرب في هذا القطاع، فضلا عن الدخول بقوة لنادي الفضاء العالمي من خلال مشاريع نوعية للدولة مستقبلا اتي ستضع بصمة قوية في هذا القطاع.