سلطان القاسمي يخصص 4.5 ملايين درهم لدعم المكتبات بإصدارات معرض الكتاب

المصدر: وام

وجه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة بتخصيص 4.5 ملايين درهم لاقتناء أحدث إصدارات دور النشر المشاركة في الدورة 37 لمعرض الشارقة الدولي للكتاب وذلك استمرارا لنهج سموه الدائم في دعم صناعة الكتاب ودور النشر وتزويد مكتبات الشارقة العامة والحكومية بأحدث الإصدارات الفكرية والأدبية والعلمية العربية منها والعالمية.

يأتي توجيه سموه من أجل ضمان تزويد المكتبات العامة والحكومية في إمارة الشارقة بمحتوى معرفي وأكاديمي، ورفدها بجديد دور النشر العربية والعالمية، في التاريخ والأدب والسياسية والفنون، وغيرها من صنوف المعرفة، إذ تشكل مكتبات الشارقة المعين المرجعي للباحثين والمثقفين والمتخصصين، وطلبة المدارس والجامعات، وجميع المهتمين بالشأن المعرفي في الإمارة ودولة الإمارات.

و تشكل المكتبات العامة في إمارة الشارقة وجهة معرفية وثقافية لسكان الإمارة وزوارها، الذين يجدون فيها ما يتطلعون إليه من الكتب والدوريات والنشرات ومصادر المعلومات الأخرى، والتي يتم تطويرها بشكل مستمر من خلال اقتناء الكتب من معرض الشارقة الدولي للكتاب، وغيره من المعارض التي تقام في دولة الإمارات العربية المتحدة وخارجها إضافة إلى الاقتناء المباشر من دور النشر والمكتبات التجارية.

يذكر أن مؤسسات الشارقة الحكومية تخصص مكتبات خاصة لموظفيها و تمنحهم ساعات قراءة ضمن استراتيجيتها لبناء الجوانب الثقافية والمعرفية لديهم.