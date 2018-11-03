«الصحة» تبتكر نظاماً إلكترونياً اختيارياً لأدوية المسافرين

المصدر: دبي - وام

أطلقت وزارة الصحة ووقاية المجتمع نظاماً إلكترونياً اختيارياً من خلال موقعها الإلكتروني يختص بتسهيل جلب الأدوية المراقبة والمؤثرات العقلية للمسافرين القادمين للدولة فحسب.

وذلك بصفة اختيارية وبهدف تسهيل الأمر عليهم وتفادي الانتظار في مطارات الدولة عند الوصول. يأتي ذلك في إطار استراتيجية توفير أفضل الخدمات الذكية والارتقاء بجودة المنظومة الصحية.

وأكد الدكتور أمين حسين الأميري الوكيل المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص أن النظام الإلكتروني يطبق عالمياً في أغلب دول العالم المتقدمة، لافتاً إلى أن نظام الإخطار عن أدوية المسافرين مضى على تطبيقه بالدولة أكثر من 20 عاماً ولكن من خلال البريد الإلكتروني أو عند وصول المسافر إلى أحد مطارات الدولة، أما التغيير الجديد فهو التحول إلى النظام الإلكتروني الاختياري.