«الوطني» يطلق نظام الترشيح والانتخاب الإلكتروني خلال تشكيل اللجان

المصدر: ■ أبوظبي - البيان

أطلقت الأمانة العامة للمجلس الوطني الاتحادي خلال الجلسة الإجرائية الأولى من دور الانعقاد العادي الرابع للفصل التشريعي السادس عشر، التي عقدت بتاريخ 28 أكتوبر 2018، نظام الترشيح والانتخاب الإلكتروني خلال تشكيل لجان المجلس الدائمة والمجموعات البرلمانية ولجان الصداقة.

في إطار الحرص على تقديم جميع أشكال الدعم الفني والتقني والبحثي، لمساعدة المجلس على ممارسة اختصاصاته الدستورية، ومواكبة آخر التطورات والممارسات العالمية، وتسخير كل الإمكانيات لإنجاح عمل المجلس ودعم نشاطاته لخدمة المسيرة الوطنية والتنموية.

وأكد أحمد بن شبيب الظاهري الأمين العام للمجلس الوطني الاتحادي أن الأمانة العامة تتطلع دائماً إلى الارتقاء في العمل، وتسعى إلى تطبيق أفضل الممارسات العالمية في العمل البرلماني، مضيفاً أن الأمانة تعمل وفق رؤية مؤسسية للمجلس بهدف الوصول إلى البرلمان الإلكتروني، وهو ما تم إنجاز النصيب الأكبر منه من خلال تنفيذ الخطط إلى واقع إلكتروني،.

مبيناً أن العمل تم من خلال عدد من المراحل أهمها تطوير بنية تحتية قوية آمنة ومرنة وموثوق بها، وقابلة للتطوير ومواكبة للتكنولوجيا سريعة التغيير على أساس قابلية الدخول إليها والاستفادة منها من قبل الأعضاء والجمهور، إضافة إلى تنفيذ منظومة إلكترونية وظيفتها تنظيم وتحسين الأعمال الداخلية للأمانة العامة والمجلس، وهذا ما تم تطبيقه.

وأشار إلى أن لدى المجلس تجربة رائدة في مجالات التطبيقات الذكية ويعتبر المجلس أول برلمان عربي يستخدم نظام «البرلمان الإلكتروني» الذي يوفر منصة عمل موحدة ومتكاملة، تتيح لجميع المستخدمين الوصول للوظائف والمعلومات والبيانات كل عبر واجهة نظام واحدة، كل حسب وظيفته وصلاحياته بخاصية أمنية وعالية السرعة والتنفيذ.

وأضاف أن الأداء الذي تقوم به الأمانة لا يمثل حلقة نهائية في تطوير مكونات عملها الإلكتروني والفني والإداري، وإنما هو جزء من سلسلة متواصلة تعتمد على استراتيجية عمل أعدتها وتعمل على تنفيذها تدريجياً، بما يمكن المجلس من ممارسة اختصاصاته الدستورية وفق أفضل الممارسات العالمية.

مشيراً إلى أن الأمانة العامة تطبق قرابة «16» برنامجاً إلكترونياً من ضمنها البرلمان الإلكتروني ونظام إدارة الموارد المؤسسية وبوابة الأعضاء وبوابة الموظفين والموقع الإلكتروني والمكتبة البرلمانية الإلكترونية ونظام تحويل الصوت إلى نص المتخصص في إنشاء المضبطة الإلكترونية (محاضر اجتماعات الجلسات).

برامج حديثة

بدوره قال سعيد راشد الغفلي مدير إدارة تقنية المعلومات والاتصالات إن إطلاق نظام الترشيح والانتخاب الإلكتروني يأتي ترجمة حقيقية لسعي الأمانة العامة في استخدام أحدث البرامج والأنظمة الإلكترونية ونقل وتطبيق أفضل الممارسات في مجالات التكنولوجيا الحديثة وتقنية المعلومات لإنجاز جميع ما يتعلق بعمل المجلس إلكترونياً، بهدف تعزيز تواصل المجلس مع الجمهور والبرلمانات الأخرى والمؤسسات المختلفة في الدولة،.

وتسهيل عملية التواصل مع الأعضاء والأمانة العامة والجمهور، وتسهيل عمل موظفي الأمانة العامة، فضلاً عن إنجاز عمل المجلس داخل الجلسة وفق أفضل معايير السرعة والدقة والسرية التامة خاصة في عملية انتخاب وتشكيل والتصويت فيما يتعلق باللجان والمجموعات البرلمانية ولجان الصداقة.