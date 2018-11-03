مريم المهيري: السعي لامتلاك المعرفة ضرورة حياتية

المصدر: ■ دبي- البيان

أكدت معالي مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري، وزيرة الدولة للأمن الغذائي المستقبلي أنه يجب على كل فرد السعي لامتلاك المعرفة والشغف والحماس الضرورية في رحلتهم الحياتية وحضهم على امتلاك الشجاعة لمواجهة المخاطر في سعيهم لتحقيق أحلامهم.

جاء ذلك خلال حفل التخرج 34 لمنح جامعة ولونغونغ في دبي 443 درجة علمية للطلاب في مرحلة التخرج والدراسات العليا في حفلات منفصلة أقيمت في فندق لو ميريديان دبي.

وأثنت معالي مريم المهيري في خطابها خلال الحفل على كون الجامعة مثالًا يُحتذى به في تحقيق نجاح في قطاع التعليم، وأضافت أن هذا النجاح يعكس أهمية الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص لتمكين جيل الشباب من امتلاك المعرفة وبناء قادة من ذوي المهارات لإيجاد الحلول المبتكرة.

كما حضر حفلات التخرج إيان هاليداي، القنصل العام الأسترالي بدبي والمدير العام بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وجولي شمس القائم بأعمال السفارة الأسترالية وعدد من أعضاء مجلس إدارة جامعة ولونغونغ في دبي والعائلات والأصدقاء ضيوف الطلبة الخريجين.

علامة فارقة

وفي خطابه الافتتاحي أفاد البروفيسور محمد سالم زين رئيس جامعة ولونغونغ في دبي «لقد أصبحتم روادا وأصحاب رؤية وتمتلكون المعرفة وبفضل ذلك ستتمكنون من ترك علامة فارقة وتكونون جزءًا من الجيل الجديد من المبتكرين والرواد وقائدي الأعمال ونحن نتطلع إلى رؤية إنجازاتكم في المستقبل».

كانت أميرة أمان الله كمالي، الحاصلة على درجة الدكتوراه في إدارة الأعمال ومرضية درويش أحمد البلوشي الحاصلة على درجة الدكتوراه في الفلسفة أول طالبتين إماراتيتين حصلتا على درجة الدكتوراه في حفل طلاب الدراسات العليا، ومُنح عبد العزيز مصطفى كرم الذي أتم مناقشة رسالة الدكتوراه بنجاح في 2017 درجة الدكتوراه في الفلسفة مع مرتبة الشرف أثناء الحفل.

تخريج

ويشهد هذا العام أول دفعة من طلاب درجة الماجستير في إدارة الأصول الهندسية، وقد تخرجت أول دفعة خريجين للبرنامج الذي أطلق في 2016.

كما يضم نجوم حفل هذا العام أفضل خريجي درجة الماجستير في إدارة الأعمال، منهم أسماء فريد عبدالله النارزي التي صُنفت ضمن أفضل خريجين إماراتيين ومارتينا ماركوس الحاصلة على درجة البكالوريوس في الهندسة وعمير شيخ الحاصل على درجة البكالوريوس في تقنية المعلومات ونادية سزيمهارت الحاصلة على درجة الماجستير في الدراسات الدولية وفادي الجلاد الذي كان ضمن أفضل الخريجين.