«طرق دبي» تمدّد موعد المشاركة في «النقل المستدام» حتى 15 الجاري

المصدر: دبي - البيان

أعلنت اللجنة العليا المنظمة لجائزة دبي للنقل المستدام في هيئة الطرق والمواصلات في دبي، عن تمديد آخر موعد لاستلام طلبات المشاركة للجائزة بدورتها الحادية عشرة من الهيئات والمؤسسات الحكومية وشبه الحكومية والشركات الخاصة في الدولة حتى تاريخ 15 نوفمبر الجاري.

وذلك بناءً على طلب العديد من الهيئات والمؤسسات والشركات الراغبة بالمشاركة في الجائزة، مرحبة بأعداد طلبات المشاركة التي تلقتها حتى الآن من الهيئات والمؤسسات الحكومية وشبه الحكومية والشركات الخاصة في عموم الدولة، للمشاركة في جائزة دبي للنقل المستدام بدورتها الحادية عشرة.

وتفصيلاً قال عبد الرحمن الجناحي، الأمين العام لجائزة دبي للنقل المستدام في هيئة الطرق والمواصلات: إن تمديد آخر موعد لاستلام المشاركات في الجائزة جاء في إطار إتاحة الفرصة والوقت للمزيد من المشاركات من ناحية، ولإثراء الجائزة من ناحية أخرى، مشيراً إلى أن اللجنة أنجزت عدداً من المراحل المهمة، وأكملت استعداداتها في سياق التحضيرات لتنظيم جائزة هذا العام.

وأوضح بأن التسجيل في جائزة دبي للنقل المستدام بمختلف فئاتها، يتم وفقاً لخطوات بسيطة من خلال الموقع الإلكتروني للجائزة dastawards.com‏‏ .