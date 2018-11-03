شرطة عجمان تكرّم الفائزين في مسابقة أجمل فلتر لعام زايد

المصدر: عجمان - البيان

كرّم اللواء الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي قائد عام شرطة عجمان بقاعة الإمارات بمعهد تدريب الشرطة الفائزين بالمراكز الأولى والمشاركين في مسابقة أجمل فلتر لـ«عام زايد»، التي أطلقتها إدارة الاستراتيجية وتطوير الأداء بشرطة عجمان عبر وسائل التواصل الاجتماعي للشرطة، شارك خلالها الجمهور من مختلف الفئات وموظفي الشرطة من مختلف الإدارات والأقسام.

وشمل الحفل تكريم الفائزة بالمركز الأول فاطمة محمد راشد الغملاسي، والفائز بالمركز الثاني خالد علي سالم الظهوري، والفائزة بالمركز الثالث أمنة يحيى صالح المرزوقي. وعبر المكرمون عن خالص شكرهم وتقديرهم لشرطة عجمان على هذا التكريم الذي أدخل الفرحة في نفوسهم، وقدر جهودهم التي بذلوها في تصميم أجمل فلتر لعام زايد، والتي شاركوا فيها عبر موقع انستغرام شرطة عجمان.