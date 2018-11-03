مفاهيم التحديث والتطوير أهم مكونات استراتيجية «الداخلية»

المصدر: أبوظبي - البيان

تحت رعاية الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، شهد الفريق سيف عبدالله الشعفار وكيل وزارة الداخلية أمس حفل تخريج أربع دورات هي دورة القيادات الوسطى رقم (66)، ودورة القيادات الأولى رقم (92)، ودورة البحث الجنائي التأسيسية.

ودورة العاملين في المؤسسات الإصلاحية والعقابية التأسيسية، التي نظمها معهد تدريب الضباط بالتعاون مع مدرسة الشرطة الاتحادية، وذلك في مقر مدرسة الشرطة بالشارقة.

حضور

وحضر الحفل العميد أحمد عبدالله الهاجري مدير مدرسة الشرطة الاتحادية والعميد الدكتور عمر محمد الخيال مدير معهد تدريب الضباط والعميد الدكتور جاسم محمد البكر نائب مدير مدرسة الشرطة ومديرو الإدارات ورؤساء الأقسام وعدد من الضباط في المدرسة.

وأكد الفريق الشعفار أن خطة الوزارة الاستراتيجية والتوجيهات المستمرة للفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان وزير الداخلية تأتي تماشياً للتطورات الراهنة في المجال الشرطي، كما أنها تركز على مخرجات التدريب وترجمة برامج ومناهج التدريب في المؤسسات التدريبية إلى واقع عملي ملموس، حيث أصبح جزءاً رئيسياً من المنظومة الإدارية، ومنطلقاً نحو تحقيق الإبداع والجودة والتميز.

وألقى الرائد سعد المعمري كلمة نيابة عن الخريجين، أكد فيها اهتمام القيادة الشرطية بتأهيل الضباط ومنتسبي الوزارة ليكونوا قادة للتطوير والارتقاء بمستوى الخدمات في مختلف المجالات الشرطية. وقال لقد كان لمعهد تدريب الضباط الأثر البالغ في إثرائنا بالبرامج الأكاديمية والتدريبية في مختلف التخصصات بما يتناسب مع متطلبات العمل الشرطي وفق فكر ومهارة متجددة من أجل الرقي بمستوى الأداء الأمني.

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شارك في هذه الدورات التي استمرت شهرين 111 ضابطاً من مختلف القيادات والإدارات العامة للشرطة، تلقوا خلالها معارف ومهارات متنوعة تعدهم لمتطلبات مرحلة جديدة من حياتهم الوظيفية، وتساعدهم على مواكبة المستجدات والارتقاء بالخدمات، ومناقشة العديد من البرامج مع عرض مواد تطبيقية ونظرية.