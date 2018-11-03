الإمارات تحافظ على «الأولى عالمياً» في الحصول على الكهرباء

المصدر: دبي-البيان

في إنجاز عالمي جديد، حافظت دولة الإمارات العربية المتحدة، ممثلة بهيئة كهرباء ومياه دبي، وللعام الثاني على التوالي، على المرتبة الأولى عالمياً في الحصول على الكهرباء، وبكافة مؤشرات المحور وبعلامة كاملة 100%، بحسب تقـــرير البنك الدولي لممارسة أنشطة الأعمال 2019، الذي يقيس سهولة ممارسة أنشطة الأعمال في 190 اقتصاداً حول العالم.

وتعقيباً على تحقيق هذا الإنجاز العالمي الجديد، قال سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للهيئة: «جاء هذا الإنجاز الجديد العالمي تحقيقاً لرؤية قيادتنا الرشيدة في استشراف المستقبل واعتماد الابتكار لتعزيز استدامة التطوير في جميع القطاعات، من خلال مبادرات طموحة ومشاريع تنموية مستدامة، تحقيقاً لأهداف مئوية الإمارات 2071 التي تشكل خريطة طريق للعمل الحكومي طويل المدى .

وترسم الطريق نحو مستقبل أكثر إشراقاً لأجيالنا القادمة، ورفع مكانة الدولة لتكون أفضل دولة في العالم». أضاف الطاير: «ساهم ثباتنا في المركز الأول في الحصول على الكهرباء وللعام الثاني على التوالي، وبكافة مؤشرات المحور وبعلامات كاملة 100%.

وجهودنا المشتركة مع باقي الهيئات والدوائر الحكومية في المحاور الأخرى في وصول دولة الإمارات العربية المتحدة إلى المرتبة 11 عالمياً للعام 2019 مقارنة بالمرتبة 21 للعام 2018.

ونجحنا في تحقيق هذا الإنجاز النوعي غير المسبوق على الصعيد العالمي لأننا نؤمن أن الابتكار أولوية لتطوير خدماتنا ومبادراتنا وأساس لتطوير الاستراتيجيات وخطط العمل، ونعتمده ركيزةً أساسية للتطوير والتحسين المستمر لتعزيز تنافسية الهيئة في جميع عملياتنا التشغيلية».

علامة كاملة

وفي إنجاز عالمي غير مسبوق، حققت الهيئة علامات كاملة 100% في كافة مؤشرات محور الحصول على الكهرباء في تقـــرير البنك الدولي لممارسة أنشطة الأعمال 2019. وحصلت هيئة كهرباء ومياه دبي على علامة 100% في معيار الإجراءات من حيث توفير جهد المتعاملين، وعلى صعيد الوقت المستغرق، حصلت الهيئة على علامة 100%.

حيث نجحت في إدخال إجراءات حديثة ساهمت في تقليص الوقت المستغرق لتوصيل الكهرباء. وفي خطوة تعزز ازدهار اقتصاد دبي، قامت الهيئة بإلغاء تكلفة التوصيل ومبلغ التأمين لفئات المشاريع الصناعية والتجارية للأحمال التي تصل إلى 150 كيلووات، حيث حصلت الهيئة أيضاً على علامة 100% في هذا المحور. وفي محور اعتمادية الشبكة وشفافية التعرفة حصلت الهيئة على علامة 100%.

حيث حققت الهيئة نتائج منافسة للغاية في المقارنات المعيارية العالمية في معدل انقطاع الكهرباء لكل مشترك سنوياً، والذي بلغ 2.68 دقيقة انقطاع للمشترك مقارنة مع 15 دقيقة مسجلة لدى نخبة شركات الكهرباء في دول الاتحاد الأوروبي.

مسيرة

واختتم بالقول: «يضاف إنجاز اليوم إلى مسيرة الهيئة الحافلة بالإنجازات المشرفة، وقد تفوقت الهيئة على مدار السنوات الماضية على نخبة من الشركات الأوروبية والأميركية، حيث نجحنا في خفض الفاقد في شبكات نقل وتوزيع الكهرباء إلى 3.3% مقارنة مع نسبة 6-7% في أوروبا والولايات المتحدة الأميركية.

كما انخفضت نسبة الفاقد في شبكات المياه إلى نحو 7.1 % مقارنة مع 15% في أميركا الشمالية، لنحقق بذلك معدلات عالمية رائدة على صعيد خفض الفاقد المائي.كما تم رفع كفاءة استهلاك الوقود في وحدات الإنتاج إلى نحو 90٪ وارتفعت كفاءة الإنتاج بنسبة 28.87% بين عامي 2006 وحتى 2017».

إشادة

أشاد سعيد الطاير بدور المقاولين والاستشاريين الذين شاركوا بفعالية في مختبرات الإبداع والندوات المختلفة التي نظمتها الهيئة، في اقتراح المبادرات التطويرية، والخروج بتوصيات تعمل على تسهيل وتسريع آلية الحصول على خدمات الكهرباء وفق أفضل المعايير والممارسات العالمية، وكان من نتائجها إطلاق خدمة «الناموس» (كلمة باللهجة الإماراتية تقال للفائز بالسباق) في ديسمبر من العام 2014.