أحمد الصايغ: الإمارات حريصة على تعزيز السلام في منطقة المحيط الهندي

■ جنوب أفريقيا - وام

شاركت دولة الإمارات في اجتماع كبار المسؤولين والاجتماع الوزاري لرابطة الدول المطلة على المحيط الهندي الذي اختتم أمس في مدينة ديربان بجنوب أفريقيا.

ترأس وفد الدولة معالي أحمد بن علي محمد الصايغ، وزير دولة، وضم محش سعيد الهاملي، سفير الدولة لدى جمهورية جنوب أفريقيا، وسعيد الضنحاني وعفراء المهيري من ديوان عام وزارة الخارجية والتعاون الدولي.

وأعرب معالي أحمد الصايغ في كلمته التي ألقاها خلال الاجتماع الوزاري عن حرص دولة الإمارات على التعاون من أجل تعزيز السلام والاستقرار في منطقة المحيط الهندي من خلال جهودها في التصدي وتسوية المشكلات الرئيسية التي يتم مواجهتها في منطقة المحيط الهندي.

وأكد معاليه على التزام دولة الإمارات بدورها الفعال في الرابطة إيماناً منها بأهمية المحيط الهندي كساحة للتجارة والأمن على مستوى المنطقة والعالم وتطلع الدولة للمزيد من العمل المشترك والتعاون المستمر بين الدول الأعضاء لتحقيق الرؤية والأهداف التي نص عليها ميثاق الرابطة وخطة العمل المعتمدة للفترة 2017-2021 والعمل على المزيد من التعاون في المجالات ذات الأولويات الست للرابطة وتفعيل دورها على مستوى المنطقة الأمر الذي يحتم استمرار الرابطة في لعب دورها المحوري لتحقيق التكامل ومجابهة التحديات المشتركة.

دعم

وأكد معاليه أن عام 2018 يعد عاماً مهماً لكل من دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية جنوب أفريقيا، فهذا العام يصادف مئوية الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، والرئيس نيلسون مانديلا وإحياء لذكرى الرئيس مانديلا تبرعت دولة الإمارات بمبلغ 7 ملايين راند لدعم مؤسسة نيلسون مانديلا لتطوير أرشيف المؤسسة لحفظ تاريخ نيلسون مانديلا الاستثنائي، كما تعهدت دولة الإمارات أيضاً بدعمها لبعثة نيلسون مانديلا التي تدار من قبل الأمانة العامة لطلاب دول الرابطة بمبلغ 15 ألف دولار أميركي.

وأكد معاليه أن دولة الإمارات تتطلع للعمل مع دول الرابطة كونها تؤمن أن الرابطة لها دور أساسي في تنمية وتقدم منطقة المحيط الهندي فيما يتعلق ببناء القدرات اللازمة للحفاظ على تحقيق الرخاء في المنطقة.