تفاهم بين شرطة دبي وجائزة دبي الدولية للقرآن في برنامج إسعاد

المصدر: ■ دبي - البيان

وقعت القيادة العامة لشرطة دبي مذكرة تفاهم مع جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم يتم بموجبها انضمام موظفيها إلى برنامج شرطة دبي «إسعاد» .

والذي يحقق السعادة لحاملي بطاقة «إسعاد» ويمنحهم مزايا وعروضاً خاصة في القطاعين العام والخاص.

وقع المذكرة اللواء محمد سعيد بخيت مساعد القائد العام لشؤون إسعاد المجتمع والتجهيزات، فيما وقّعها من جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم، عبد الرحيم حسين أهلي عضو اللجنة المنظمة رئيس وحدة الشؤون المالية والإدارية وبحضور سامية شاهين عضو لجنة بطاقة إسعاد في شرطة دبي وعدد من الأفراد من كلا الجانبين.

وأكد اللواء محمد بخيت أن توقيع المذكرة مع جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم وغيرها من الجهات الأخرى يأتي بتوجيهات من اللواء عبد الله المري القائد العام لشرطة دبي بضرورة تعزيز التعاون والشراكة البناّءة مع جهات ودوائر حكومية محلية واتحادية تحقق السعادة لموظفي تلك الجهات.

وذكر عبد الرحيم أهلي أن المذكرة تهدف إلى تعزيز التنسيق المشترك والتعاون القائم في تقديم خدمات إسعاد الجمهور.