«شارك بوعي» تحذر من انتهاك خصوصية مصابي الحوادث

المصدر: أبوظبي - البيان

عدت شرطة أبوظبي التجمهر والتصوير أثناء الحوادث من أبرز السلوكيات السلبية الخطرة التي تضر بتحقيق المصلحة العامة وتعرقل إفساح الطريق أمام سيارات الشرطة والإسعاف والإنقاذ والدفاع المدني، أثناء تنقلها لأداء مهامها في الإنقاذ والإسعاف بمواقع الحوادث.

وأكدت في ختام حملة «شارك بوعي» التوعوية والتي نفذتها بالتعاون مع شركة الاتصالات المتكاملة (دو)، أنها لن تتهاون بحق كل من ينتهك خصوصية ومشاعر مصابي الحوادث، من خلال التجمهر وتصويرهم ونشر صورهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وركزت الحملة التي نفذتها مديرية المرور والدوريات بقطاع العمليات المركزية، وإدارة الإعلام الأمني بقطاع شؤون القيادة، بالتعاون مع (دو) على نشر الوعي بمخاطر التجمهر تعزيزاً للسلامة العامة بين أفراد المجتمع.

وعدت تجمع الفضوليين بمواقع الحوادث لالتقاط الصور أو لمشاهدة الحادث سلوكاً سلبياً وانتهاكاً لخصوصية أفراد المجتمع بنشر صورهم بمواقع التواصل الاجتماعي إذ يعرضهم هذا السلوك للمساءلة القانونية.وشددت على التطبيق الحازم للبند 74 من جدول المخالفات والغرامات والنقاط المرورية، الملحق بالقرار الوزاري رقم 178 لسنة 2017 بشأن قواعد الضبط المروري، والتي يعاقب عليها القانون بـ1000 درهم غرامة.