منتسبات من شرطة أبوظبي يغادرن لأداء العمرة

المصدر: أبوظبي - البيان

غادر عدد من منتسبات مكتب الشرطة النسائية بشرطة أبوظبي البلاد عبر مطار أبوظبي الدولي إلى الأراضي المقدسة بالمملكة العربية السعودية لأداء مناسك العمرة.

وذلك ضمن مبادرات عام زايد 2018. وأوضح اللواء سالم شاهين النعيمي، مدير قطاع شؤون القيادة، ومدير قطاع الموارد البشرية بالإنابة، أن رحلة العمرة تشارك فيها منتسبات من مختلف القطاعات والإدارات الشرطية، ضمن مساعي شرطة أبوظبي المستمرة لإسعاد المنتسبين والمنتسبات ورفع الروح المعنوية بما ينعكس إيجابياً على الأداء الوظيفي.

وأكدت الرائد الدكتورة آمنة البلوشي، مدير مكتب شؤون الشرطة النسائية، حرص شرطة أبوظبي، على ابتعاث منتسباتها من مختلف القطاعات لأداء مناسك العمرة، وعملت على توفير كل ما تحتاجه المعتمرات من تذاكر سفر، وإقامة، ومواصلات.