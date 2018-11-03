طحنون بن محمد وسيف بن زايد يحضران أفراح الفلاحي والعفاري والعامري والكتبي

المصدر: ■ العين- وام

حضر سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة العين، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، حفل الاستقبال الذي أقامه سالم أحمد بن دري الفلاحي، بمناسبة زفاف نجليه «محمد» إلى كريمة سهيل السلمي العفاري، و«سهيل» إلى كريمة بخيت سعيد العامري.

وذلك بحضور معالي الشيخ سلطان بن حمدان آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة ،والشيخ الدكتور سعيد بن محمد آل نهيان.

كما حضر سموهما حفل الاستقبال الذي أقامته عائلة محمد هويدن ذيبان الكتبي وعائلة معضد هويدن ذيبان الكتبي بمناسبة زفاف عدد من أنجالهم، وذلك في مركز العين للمؤتمرات بمدينة العين. وحضر حفلي الاستقبال إلى جانب سموهما سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح، والشيخ هزاع بن طحنون آل نهيان، وكيل ديوان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة العين.