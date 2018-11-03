شرطة أبوظبي تشارك بمؤتمر ومعرض المرأة الإماراتية.. المستقبل الآن

المصدر: أبوظبي- وام

شاركت شرطة أبوظبي في فعاليات «مؤتمر ومعرض المرأة الإماراتية.. المستقبل الآن»، الذي نظمته مؤسسة الليوان للثقافة والفنون للعام الثالث على التوالي، بالتعاون مع مؤسسة السرطان الإيجابي، وذلك بفندق جميرا- أبراج الاتحاد في أبوظبي تحت شعار «رؤية مستقبلية على نهج زايد».

واستعرضت «خدمة أمان»، في إدارة المعلومات الأمنية بقطاع شؤون القيادة، أهدافها ودورها في تعزيز مسيرة الأمن والأمان من خلال منصتها في المعرض المصاحب، حيث تم توزيع نشرات وبروشورات توعوية مترجمة لعدة لغات، وكتيبات بلغة برايل، وهي خدمة إلكترونية يتم تقديمها على مدار 24 ساعة يومياً، وباللغات العربية والإنجليزية والأوردو وتهدف إلى تعزيز أمن واستقرار المجتمع.