وفد هولندي يطّلع على التقنيات الذكية بشرطة دبي

المصدر: ■ دبي - البيان

اطلع وفد من الشرطة الهولندية برئاسة العقيد جينفر بورن، مديرة أمن مطار أمستردام، على الخدمات الشرطية والتقنيات الذكية المستخدمة من قبل الإدارة العامة لأمن المطارات في شرطة دبي.

وقدّم اللواء طيار أحمد محمد بن ثاني، مساعد القائد العام لشؤون المنافذ، خلال استقباله الوفد الضيف في الإدارة العامة لأمن المطارات في شرطة دبي، شرحاً حول إنجازات الإدارة وأهم الخدمات الذكية المستخدمة في إدارة العمليات الأمنية في مطار دبي الدولي والتقنية الذكية المستخدمة في إدارة العمليات الشرطية والهادفة إلى تعزيز الأمن وإسعاد أفراد المجتمع من المسافرين والتيسير عليهم.