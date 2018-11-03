«طرق دبي» تكرّم الشركاء الاستراتيجيين

المصدر: دبي - وام

كرّم مطر الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، الشركاء الاستراتيجيين للهيئة من وزارات وهيئات ودوائر حكومية ومؤسسات إعلامية، تقديراً لجهودهم وتعاونهم ومشاركاتهم الفاعلة في إنجاح جهود الهيئة خلال مسيرتها، كما كرّم أفضل 50 سائقاً متميزاً من مؤسسة تاكسي دبي ضمن جائزة التميز لمركبات الأجرة.

وكذلك أكثر مستخدمي وسائل النقل الجماعي. وأعرب الطاير عن شكره وتقديره للشركاء الاستراتيجيين لهيئة الطرق والمواصلات على جهودهم وتعاونهم مع الهيئة طوال مسيرتها، الأمر الذي دعم الهيئة ودفع بها لتكون واحدة من أكثر الهيئات تقدماً وتميزاً ليس على المستوى المحلي فقط، وإنما على المستويات الإقليمية والعالمية، مشيداً بالدور البارز الذي تؤديه مختلف وسائل الإعلام في إطلاع الجمهور على المشاريع والبرامج والمبادرات التي تنفذها الهيئة.