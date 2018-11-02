هزاع بن زايد: نجدد الولاء للقيادة الحكيمة

المصدر: دبي- البيان

أكد سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي أنه في يوم العلم نجدد الولاء للقيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظة الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وحكام الإمارات.

وقال سموه في تدوينتين عبر حسابه في «تويتر»: يوم العلم الذي يتزامن مع احتفالنا بعام زايد مناسبة غالية نجدد فيها الولاء والوفاء للقيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد، وحكام الإمارات، مستذكرين بكل مشاعر الفخر والاعتزاز الآباء المؤسسين، الذين رسخوا قيم الوحدة والتضامن.

وأضاف سموه: «في هذا اليوم نتوجه بأسمى آيات التقدير والعرفان لشهدائنا الأبرار الذين مع رفاقهم في القوات المسلحة، قدموا أروع الأمثلة في التضحية والإيثار، ليبقى علم دولتنا تجسيداً مضيئاً لتلك القيم السامية التي تربينا عليها، التي تقود اليوم مسيرتنا الحضارية نحو المزيد من الرفعة والعز والمجد».