النائب العام للدولة: العلم رمز يجتمع تحت رايته أبناء الوطن

المصدر: أبوظبي ـ وام

شارك المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، النائب العام للدولة، وأعضاء النيابة والموظفون في احتفالية وطنية مميزة أقيمت أمس، تم خلالها رفع علم الإمارات على سارية مبنى النيابة العامة بقصر الخبيرة في أبوظبي، وتأدية القسم بالمحافظة عليه مرفوعاً عالياً.

وأكد النائب العام للدولة أن للأمم والشعوب في حياتها علامات مضيئة تتوقف عندها، فتستجمع طاقاتها لتواصل مسيرتها في درب الحضارة، وتستلهم منها قيماً عظيمة تعينها على ترسيخ وجودها وبصماتها في كتاب التاريخ، وأن يوم العلم هو إحدى هذه العلامات المنيرة في حياة دولة الإمارات وشعبها، ففي هذا اليوم المجيد نجتمع تحت علم الإمارات، رمز الكرامة والعزة والشموخ، وفي عليائه تتطلع إليه عيوننا، متوحّدة قلوبنا على حب هذا الوطن، وعلى نية الفداء لكل ذرة رمل من ترابه.

وقال: «في ربوع الإمارات الحبيبة يستقر في الوجدان الجمعي عاماً بعد عامٍ إصرار عميق على أن يبقى هذا العلم دوماً في عنان السماء، شامخاً وعزيزاً كشعب الإمارات، وفي هذا اليوم نجدّد العهد بانتماء صادق لبلادنا نابع من قلوب تعشق الأرض والجذور وعبق التاريخ وإرث الأجداد ومستقبل الأولاد والأحفاد، وبولاء ثابت لقيادة رشيدة تفنى ذاتها من أجل رفعة شعبها وسلام ورخاء بلدها، والوعد ببذل الجهد والتضحيات والعطاء بإخلاص في كل مكان على أرض الوطن لتستمر نهضته وحضارته، وليبقى علمه أبد الدهر عالياً خفاقاً عند الأفق ترتفع الهامات بكل الفخر والاعتزاز عند النظر إليه في عنان السماء، ولتبقى دولة الإمارات العربية المتحدة دائماً عظيمة كريمة آمنة بسواعد أبنائها وجهود قادتها، وليبقى علمها دائماً رمزاً لعزها، عالياً مرتفعاً كجباه أهلها».