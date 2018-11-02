مصارف الإمارات تحتفي بالمناسبة تعزيزاً لمعاني الوحدة والتلاحم

المصدر: دبي- البيان

احتفلت بنوك الإمارات أمس بيوم العلم وقام قيادات البنوك والمؤسسات المصرفية برفع علم الدولة تعبيراً عن الحب والولاء للوطن وقيادته الرشيدة، وتعزيز قيم الولاء والانتماء إلى الوطن.وأكد مصرفيون أن يوم العلم يعبر عن التفاف الشعب الإماراتي حول قيادته الرشيدة، والتأكيد على صدق الانتماء للوطن الغالي، وتجسيد الصورة المشرّفة لهذا الرمز الوطني.

وقامت مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني بتنظيم فعالية خاصة احتفالاً بــ «يوم العلم» في المقر الرئيسي للمجموعة الكائن في منطقة ديرة في دبي وفي مكاتب بنك الإمارات دبي الوطني في منطقة ميدان بحضور هشام عبد الله القاسم، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ومحمد هادي الحسيني عضو مجلس الإدارة وشاين نيلسون الرئيس التنفيذي للمجموعة.

ونظم «الإمارات الإسلامي» فعالية خاصة احتفالاً بــ «يوم العلم» في المقر الرئيسي للمصرف كجزء من جهود المصرف للانضمام إلى حملة يوم العلم الإماراتي.

واحتفل بنك أبوظبي التجاري امس بالمناسبة وقام علاء عريقات، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة مجموعة أبوظبي التجاري برفع العلم أمام المقر الرئيسي للبنك في أبوظبي بحضور محمد سلطان غنوم الهاملي، نائب رئيس مجلس الإدارة وعدد كبير من مدراء الإدارات والموظفين في البنك.

واحتفل مصرف الشارقة الإسلامي، في مقره الرئيسي بالشارقة بيوم العلم، بحضور محمد عبد الله، الرئيس التنفيذي للمصرف، وعدد من رؤساء المجموعات ومدراء الإدارات، وجمع من موظفي وعملاء المصرف.

ورفع بنك المشرق علم الإمارات في مقرّه في منطقة دبي للتعهيد، استجابةً لمبادرة «يوم العلم» التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله،.

وقام المصرف العربي للاستثمار والتجارة الخارجية «المصرف» بتنظيم فعالية خاصة في مركز الأعمال الجديد في شارع الشيخ زايد بدبي تزامناً مع احتفالات الدولة بيوم العلم حيث قام فيصل كلداري الرئيس التنفيذي للبنك برفع العلم بحضور عدد كبير من مدراء الإدارات والموظفين.

وقام بنك رأس الخيمة الوطني بتنظيم فعالية احتفالاً بيوم العلم بمشاركة كبار المسؤولين وموظفي البنك، حيث قاموا برفع علم الدولة على مقر البنك الكائن في رأس الخيمة.