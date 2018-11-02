«إمارات» تزيّن منشآتها بألوان العلم

المصدر: دبي - البيان

احتفلت «إمارات» بيوم العلم، حيث زينت المؤسسة وجميع مرافقها ومنشآتها بألوان علم الدولة، وسط الأناشيد الوطنية المتصلة بقيم دولة الإمارات العربية المتحدة وموروثها الثقافي والشعبي.وفي مقر المؤسسة الرئيسي، اصطف جميع الموظفين خلف علم الدولة، يتقدمهم المدير العام عادل خليفة الشاعر، حيث تم رفع العلم في أجواء تفيض بمشاعر العز والبهجة، والتي مزجت محكيات الحب والولاء للوطن وقيادته الحكيمة، فيما تبادل الحضور التهاني، مؤكدين أن يوم العلم حاضر في الوجدان وفي مواقع العمل والمسؤولية.

وقد صرح المدير العام، أن «احتفال يوم العلم أصبح أيقونة وطنية خالصة لها قدرها الرفيع في قلوبنا جميعاً موضحاً أن 3 نوفمبر مناسبة عزيزة على قلوب الإماراتيين، وفرصة ليؤكدوا من خلالها على الولاء ومحبة القائد، والتعبير عن الامتنان لحملة راية المسيرة المعطاءة التي أرسى دعائمها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وما بذله المؤسسون من جهود خيّرة كان ركيزتها بناء وتنمية الإنسان والاستثمار في المعرفة.