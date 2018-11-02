أحمد بن حميد: تجسيد لذكرى الآباء المؤسسين

المصدر: عجمان - البيان

أكد الشيخ أحمد بن حميد النعيمي ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية أن يوم العلم سيبقى تجسيداً حياً لذكرى الآباء المؤسسين، الذين اجتمعوا بقيادة المغفور له بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وبذلوا الغالي والنفيس في سبيل رفع العلم وإعلان ميلاد الدولة.

وأضاف إنه ليس هناك تعبير أسمى من رفع علم الدولة في كل الأرجاء احتفالا وتعبيرا عن حب شعب الإمارات لوطنه وقيادته التي تولي الرعاية لشعبها، وتوفر له الحياة الكريمة وتضع رقي الإمارات وعزها ونهضتها في مقدمة اهتماماتها.

وأبان أن الاحتفال بهذا اليوم هو أقل ما يمكن تقديمه ردا للجميل. فالعلم رمز الوحدة والتكاتف والانتماء لأرض الإمارات وهو الذي يربط بين الشعب والقيادة والوطن في حب واحترام وعزة.