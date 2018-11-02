الوطني الاتحادي: يرمز للعزة والفخر

المصدر: Ⅶ أبوظبي- وام

احتفل المجلس الوطني الاتحادي بـ «يوم العلم» في أجواء مفعمة بروح الولاء والانتماء والوفاء للوطن وقيادته الرشيدة.وشاركت معالي الدكتورة أمل عبدالله القبيسي رئيسة المجلس الوطني الاتحادي، وعدد من أعضاء وعضوات المجلس ومديري الإدارات وموظفي الأمانة في رفع العلم، أمس، في باحة المجلس الوطني الاتحادي بأبوظبي، ومبنى الأمانة العامة للمجلس بدبي.

ورفع المجلس الوطني الاتحادي أسمى آيات التهنئة بهذه المناسبة إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإخوانهم أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، وإلى شعب الاتحاد، مؤكداً أن علم الدولة يعد رمزاً للعزة والفخر والشموخ.