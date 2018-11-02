هيئات اتحادية ودوائر مالية واقتصادية تجدد الانتمــاء والــولاء

المصدر: دبي - البيان

شاركت العديد من الدوائر المالية والاقتصادية في الاحتفالات بيوم العلم، وجددت انتماءها وولاءها للقيادة الرشيدة بمناسبة الذكرى الغالية وفاءً لمبادئ دولة الاتحاد، وتجسيداً لروح الانتماء والعطاء مع ارتقاء الدولة في مؤشرات التنافسية العالمية وجاذبية الأعمال.ورفعت الهيئة الاتحادية للجمارك العلم في أبوظبي ودبي .

وقام علي بن صبيح الكعبي، مفوض الجمارك رئيس الهيئة، برفع علم الإمارات في مقر الهيئة بدبي، بحضور أحمد عبدالله بن لاحج المدير التنفيذي لقطاع الشؤون الجمركية وعدد من مديري الإدارات بالهيئة، بينما قام برفع العلم في مقر الهيئة بأبوظبي محمد جمعة بوعصيبة، المدير العام للهيئة .

واحتفلت الدائرة المالية في أبوظبي بيوم العلم وتوجه رياض عبدالرحمن المبارك، رئيس الدائرة بأسمى آيات التهنئة والولاء لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان «حفظه الله».

وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإخوانهم أصحاب السمو حكام الإمارات.

ثوابت وطنية

كما احتفل مركز إحصاء أبوظبي بيوم العمل وأكد راشد لاحج المنصوري رئيس مجلس إدارة المركز أن الاحتفال بيوم العلم ينطلق من الثوابت الوطنية وينبع من قيم الولاء والانتماء والوفاء للوطن وقادته.من جانبها احتفت اقتصادية الشارقة بيوم العلم، وأكد سلطان عبد الله بن هده السويدي رئيس الدائرة أن الاحتفالات بيوم العلم فرصة لتعزيز مفاهيم المواطنة والحس الوطني وربط الانتماء باستدامة العمل والإنجاز لإعلاء مكانة الإمارات .

واحتفلت دائرة الطيران المدني وهيئة مطار الشارقة بالمناسبة بمشاركة موظفي الجهتين، حيث تم رفع علم دولة الإمارات على السارية أمام مبنى إدارة المطار بحضور الشيخ فيصل بن سعود القاسمي مدير هيئة مطار الشارقة.

مشاعر الانتماء

كما احتفلت دائرة المالية المركزية بالشارقة بالمناسبة حيث نظمت حفلاً تجسيداً لمشاعر الوحدة والولاء، وتعزيز الشعور بالانتماء للوطن.

كما احتفل مركز إكسبو الشارقة بـ «يوم العلم» وقال سيف محمد المدفع الرئيس التنفيذي للمركز إن يوم العلم يمثل مناسبة وطنية للاحتفاء بمسيرة العطاء المستمرة لقادة دولة الإمارات.

واحتفلت هيئة المنطقة الحرة بالحمرية وهيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة بيوم العلم، وأكد سعود سالم المزروعي مدير هيئة المنطقة الحرة بالحمرية وهيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة أن «يوم العلم» يوم للاحتقال باعتزاز وشموخ برمز وحدتنا، وهو مناسبة وطنية نعبر من خلالها عن صادق الانتماء والولاء للوطن.

واحتفت دائرة التسجيل العقاري بالشارقة بيوم العلم بمشاركة عبدالعزيز الشامسي مدير عام الدائرة.

ورفعت مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية «رواد» علم الإمارات خفاقاً في ساحة مبنى المؤسسة خلال الاحتفالية التي أقامها موظفو وأعضاء المؤسسة بالتعاون مع إدارة إكسبو الشارقة احتفاء بيوم العلم.

نموذج تنموي

واحتفت دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان بالمناسبة وجرى رفع علم الدولة في مقر الدائرة بحضور كبار المديرين والموظفين يتقدمهم علي عيسى النعيمي، المدير العام.واحتفلت دائرة المالية في عجمان بالمناسبة ورفع مديرو وموظفو الدائرة العلم على أنغام السلام الوطني.

وأكد مروان أحمد آل علي مدير عام الدائرة أن احتفالات الدولة بيوم العلم فرصة لتعزيز مفاهيم المواطنة والحس الوطني.

١واحتفلت الإدارة العامة لجمارك أبوظبي بيوم العلم، حيث تم رفع علم الإمارات كما احتفلت مجموعة الاتحاد للطيران مع باقة من الفعاليات.

واحتفل الرئيس التنفيذي الأول لمركز دبي للسلع المتعددة أحمد بن سليّم وموظفو المركز بفخر بيوم العلم الإماراتي في المقر الرئيسي للمركز في برج الماس بأبراج بحيرات جميرا.