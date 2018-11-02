«دبي الرياضي» يشارك في المناسبة

المصدر: دبي- البيان الرياضي

شارك مجلس دبي الرياضي باحتفال يوم العلم الإماراتي، أمس، في حي دبي للتصميم، وقام سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي، وعائشة بن بشر المدير العام لمكتب مدينة دبي الذكية.

وأحمد بن مسحار أمين عام اللجنة العليا للتشريعات، وناصر أمان آل رحمة مساعد أمين عام مجلس دبي الرياضي، ومحمد جمعة السويدي مساعد الأمين العام في اللجنة العليا للتشريعات، ووسام لوتاه المدير التنفيذي لمؤسسة حكومة دبي الذكية، ويونس آل ناصر نائب مدير مكتب مدينة دبي الذكية، برفع علم دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتم عزف السلام الوطني، كما شارك في مراسم رفع العلم عدد من أطفال الوطن، الذين يمثلون المستقبل الزاهر وحملة راية الدفاع عن الوطن، وسط حشد جماهيري كبير من العاملين بمنطقة حي دبي للتصميم توشحوا جميعاً بالأعلام ورددوا الأغاني الوطنية احتفالاً بهذه المناسبة السعيدة.

ويحتفل مجلس دبي الرياضي مع المؤسسات الوطنية في كل عام برفع علم دولة الإمارات العربية المتحدة، ليشارك أبناء الوطن ومؤسساته في هذه المناسبة الغالية وفي توقيت واحد لأنه رمز عزة هذا الشعب وسر قوته ومصدر فخره واحترامه، وإشارة لتوحيد علم الدولة عبر أراضيها ومبانيها كافة.