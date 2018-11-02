شرطة عجمان: نجدد العهد على استكمال مسيرة التنمية والبناء

المصدر: عجمان - البيان

شاركت القيادة العامة لشرطة عجمان في احتفالات الدولة بيوم العلم، الذي يصادف ذكرى تولي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، مقاليد الحكم.

حيث رفع اللواء الشيخ سلطان بن عبد الله النعيمي قائد عام شرطة عجمان، العلم، وفق البروتوكولات المتبعة، في مبنى مركز شرطة الحميدية الشامل على ألحان معزوفة السلام الوطني للدولة.

وتم خلال الاحتفالية التي حضرها اللواء الشيخ سلطان بن عبد الله النعيمي والمديرون العامون ومديرو الإدارات والأقسام والضباط والأفراد وموظفو الشرطة، رفع العلم خفاقاً عالياً، تلبية لدعوة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلــس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، للجهات والدوائر والوزارات الاتحادية برفع العلم، في تمام الساعة الحادية عشرة من يوم الخميس الموافق الأول من شهر نوفمبر.

وقال قائد عام شرطة عجمان في هذه المناسبة: «نتوجه بالتهنئة إلى مقام صاحب السمو رئيس الدولة، بمناسبة ذكرى تولي سموه مقاليد الحكم، كما نجدد لسموه الولاء والعهد على استكمال مسيرة التنمية والبناء في دولتنا الحبيبة، وفقاً لتوجيهات القيادة الرشيدة التي تسعى إلى تبوؤ المراكز الأولى عالمياً في مختلف المجالات، ومنها الجانب الأمني».

ابتهاج

وجابت دوريات شرطة عجمان طرق الإمارة مع تشغيل السلام الوطني الإماراتي عبر مكبرات الصوت احتفالاً وابتهاجاً لمشاركة الجمهور في احتفالات يوم العلم الإماراتي.

كما قدموا الأعلام للجمهور في طرق الإمارة.من جهة أخرى أطلق أفراد شرطة عجمان من العنصر النسائي والرجالي الحمام الأبيض تعبيراً عن السلام، بالإضافة إلى البالونات التي تحمل ألوان العلم الإماراتي في السماء مما أضفى نوعاً من الفرحة والسعادة لدى المشاركين، كما تم توزيع أعلام دولة الإمارات على جميع الموظفين والمتعاملين وطلاب وطالبات وأطفال المدارس المشاركين في الفعالية من مختلف مدارس الإمارة.

وأعرب المشاركون من الجمهور والطلاب في فعاليات الشرطة ليوم العلم عن شكرهم للقيادة العامة لشرطة عجمان لتفاعلهم ودورهم البارز لإسعاد المجتمع في كل المناسبات والأعياد الوطنية، متمنين لهم التوفيق والسداد في حماية الوطن وتحقيق الأمن والأمان.