«دو» ترفع العلم في مكاتبها

المصدر: دبي- البيان

احتفلت «دو» التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، بيوم العلم عبر كل أنحاء الدولة، حيث استعرضت الشركة فخرها واعتزازها بروح الاتحاد في احتفالية مميزة، أقيمت في مكتبها الرئيسي بمدينة دبي للإعلام.

وشارك أعضاء الإدارة العليا وموظفو الشركة يتقدمهم محمد الحسيني، رئيس مجلس إدارة شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة وعثمان سلطان، الرئيس التنفيذي للشركة، وبحضور ميثاء الحبسي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات لتنمية الشباب في رفع علم الدولة وتثبيت أكثر من 500 علم على واجهة المكتب. ويأتي هذا الاحتفال تتويجاً للمبادرات الأخيرة التي أطلقتها الشركة بالتعاون مع مؤسسة الإمارات لتنمية الشباب من خلال منصة «متطوعين. إمارات»، حيث تم توزيع أكثر من 5 آلاف علم جديد عبر كل أنحاء الدولة.