وزارات الدولة تشارك الوطن فرحته بإعلاء راية الشموخ

المصدر: أبوظبي - وام

أكد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح أن الاحتفال بيوم العلم مناسبة وطنية تهدف إلى أن يرفع كل منا علم الإمارات بجده واجتهاده وإبداعه في مختلف المجالات حتى تصبح الإمارات في المقدمة.

جاء ذلك خلال رفع معاليه علم الدولة فوق سارية وزارة التسامح بأبوظبي بحضور عفراء الصابري وعبد الله النعيمي المدير التنفيذي للبرنامج الوطني للتسامح بالإنابة، وعدد من القيادات الدينية والفكرية والمحلية والعاملين بوزارة التسامح.

وقال معاليه: إن علمنا هو رمز لحاضر الوطن وحضارته وكرامته وعزته، كما أن التفافنا حوله هو أبلغ دليل على قوة التلاحم المجتمعي سواء بين المواطن والقيادة أو بين فئات المجتمع فيما بينها، وعلم الإمارات سيبقى عاليا ببطولات رجاله وأبطاله وإبداعات أبنائه، والجهود المخلصة والرؤية الثاقبة لقيادته الرشيدة، مؤكدا أن الاحتفاء بالعلم لا ينبغي أن يتوقف عند التغني بتاريخنا المجيد والعزة والكرامة التي يمثلها.

وإنما ينطلق منها إلى الإبداع والابتكار والتميز وبذل كل جهد ممكن لتكون الإمارات دائما في المقدمة، وليتحول الاحتفال إلى ثقافة مجتمعية راسخة في وجدان الجميع، بحيث يتحول يوم العلم إلى يوم للاتحاد والاجتهاد، في إطار من التسامح المجتمعي، والإرادة الصادقة لأن تكون الإمارات بتاريخها وقيادتها ومواطنيها تجربة ملهمة لشعوب ودول العالم كافة.

كما شارك في الاحتفالية برفع العلم حوالي 100 طالب وطالبة من أكثر من 20 جنسية يتبعون كلا من كلية الشرطة بأبوظبي وأكاديمية الياسمينة التابعة لأكاديميات الدار، ومدرسة الإمارات الوطنية، وعدد من المنتسبين لمؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانية وذوي الاحتياجات الخاصة، حيث قدم الطلاب فقرات منوعة وقصائد وطنية ابتهاجا بهذه المناسبة الوطنية العزيزة على نفوس الجميع.

ونظمت وزارة تطوير البنية التحتية احتفالاً بمناسبة يوم العلم الإماراتي، ورفع معالي الدكتور المهندس عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي وزير تطوير البنية التحتية علم الدولة خفاقا عاليا على سارية مبنى الوزارة، كما شهدت المكاتب التابعة للوزارة وكذلك المشاريع في مختلف المناطق رفع علم الإمارات وسط مشاعر الفخر والاعتزاز بما تشهده دولة الإمارات من تقدم وازدهار في ظل القيادة الرشيدة.

حضر الاحتفال الذي نظم في ديوان الوزارة بدبي حسن محمد جمعة المنصوري وكيل وزارة تطوير البنية التحتية، ووكلاء الوزارة المساعدون ومديرو الإدارات وموظفو الوزارة.

ورفع معالي ناصر بن ثاني الهاملي وزير الموارد البشرية والتوطين ومعالي حصة بنت عيسى بو حميد وزيرة تنمية المجتمع، علم دولة الإمارات العربية المتحدة، بحضور عدد كبير من الموظفين وأصحاب الهمم والمتعاملين. وتفاعل الحضور خلال رفع العلم مع الأجواء الوطنية التي عمّت المكان، مردّدين معاً السلام الوطني الإماراتي، ومجددين بروح الولاء والانتماء، العهد والوعد للعمل بإخلاص من أجل رفعة ورقي دولة الإمارات التي تظل شامخة فوق سارية العطاء والبناء للأجيال القادمة.

وفي بادرة إنسانية وطنية معبّرة، ردّد موظفو وزارة تنمية المجتمع نشيد السلام الوطني بلغة الإشارة، وذلك بحضور عدد من موظفي الوزارة وأصحاب الهمم، وعمّت أجواء الفرحة والولاء أرجاء المكان بالتزامن مع رفع العلم.

كما احتفلت وزارة الدفاع برفع علم الدولة وقام مطر سالم علي الظاهري وكيل وزارة الدفاع برفع علم الدولة صباح أمس في وزارة الدفاع بأبوظبي بحضور عدد من المسؤولين وكبار الضباط ومنتسبي الوزارة من العسكريين والمدنيين وعزفت بهذه المناسبة فرقة الموسيقى العسكرية السلام الوطني خلال مراسم رفع العلم.

استجابة

ونظمت وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي فعالية بهذه المناسبة شارك خلالها جميع الموظفين في رفع علم دولة الإمارات في حديقة الوزارة، مؤكدين عبرها حبهم للوطن وعزمهم على مواصلة العمل بجد وإخلاص لرفعته وعزته.

حيث قام طارق هلال لوتاه وكيل وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي وفي تمام الساعة الحادية عشرة صباحاً برفع علم دولة الإمارات، وذلك بحضور الدكتور سعيد محمد الغفلي وكيل الوزارة المساعد لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، وسامي بن عدي وكيل الوزارة المساعد لقطاع الخدمات المساندة، ومديرو الإدارات وموظفو الوزارة. وقال طارق لوتاه بهذه المناسبة:

«احتفالات مجتمع الإمارات بيوم العلم تجسد وبكل ما تحمله الكلمة من معنى أسمى معاني الوفاء للوطن والولاء للقيادة، كما أنها مناسبة تتوحد فيها جميع القلوب على حب العلم، الذي كان وما زال رمز عزة دولة الإمارات وفخرها. الذي كان وما زال الرمز الذي تجتمع تحت مظلته آمال شعب الإمارات».