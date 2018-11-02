أحمد بن سعيد: لا نكتفي بما حققنــاه ونتطلع إلى مزيد من الإنجازات

المصدر: دبي - البيان

رفع سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، علم دولة الإمارات العربية المتحدة أمام المقر الرئيس لمجموعة الإمارات احتفالاً بـ«يوم العلم».

بحضور عدد من العاملين في المجموعة التي تضم طيران الإمارات ودناتا. ويصادف يوم العلم ذكرى تولي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، مقاليد الحكم في عام 2004، وتحتفل بهذه المناسبة الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة والشركات الخاصة في أنحاء دولة الإمارات.

وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم: «نرفع اليوم بكل فخر علم دولتنا الذي يرمز لوحدتنا ومُثلنا العليا. ولا نكتفي بالنظر إلى ما حققناه في جميع المجالات، لكننا نتطلع دوماً إلى مزيد من الإنجازات مستقبلاً. إن مجموعة الإمارات هي انعكاس لدولتنا، تحتضن أشخاصاً من جنسيات وخلفيات ثقافية متعددة، توحّدهم القيم المشتركة والحافز للسعي المستمر نحو مزيد من التقدم والازدهار.

ولا ننسى في هذه المناسبة مآثر الشيخ زايد، الأب المؤسس لدولتنا ورؤيته التي ترافقنا دائماً».وسوف يزيّن أتريوم مبنى مجموعة الإمارات بعلم الدولة المصنوع من حبال ملونة بالأبيض والأحمر والأخضر والأسود بطول 12 ألف كيلومتر، وقام بتصميم العلم فريق التصميم في المجموعة.