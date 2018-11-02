سلسلة بشرية من 96 جنسية تُدخل «طرق دبي» إلى «غينيس»

المصدر: دبي ـ البيان

التنوع والتعايش السلمي الرائع اللذان تتميز بهما دولة الإمارات يتجليان كل يوم في صورة جديدة، تمثل إبداعاً، أو قصة، أو إنجازاً فريداً. وبالأمس، سجلت دبي أحـــد تلك الإنجــازات الفريدة، إذ نالت هيئة الطرق والمواصــلات شهادة غينيس للأرقام القياسية، بإنجازها أكبر ســلسلة بشــرية شارك فيها 96 جنسية، خلال احتفال الهيئة بمبادرة يوم المواصلات العامة، بالتعاون مع وزارة التسامح والمعهد الدولي للتسامح، الذي أقيم في محطة اتصالات لمترو دبي.

وشهد الحفل معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح، ومطر الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، وخليفة محمد السويدي، المنسق العام للقمة العالمية للتسامح، إذ كان في استقبالهم لدى وصولهم إلى المحطة مجموعة أطفال من جنسيات مختلفة.

وقدّم مطر الطاير لمعالي الشيخ نهيان بن مبارك أول بطاقة «نول» حصرية جرى تصميمها بمناسبة عام زايد، بعدها تسلّم معالي الشيخ نهيان شهادة غينيس للأرقام القياسية لأكبر سلسلة بشرية، ثم التُقطت صورة تذكارية لمعاليه مع فريق لجنة يوم المواصلات العامة.

بعد ذلك، استقلّ معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان ومطر الطاير وخليفة السويدي عربة مترو دبي في رحلة انطلقت من محطة اتصالات إلى محطة القيادة، مروراً بأربع محطات، ثم العودة إلى محطة اتصالات، وتبادل معاليه الحديث مع ركاب المترو المشاركين في السلسلة البشرية، وأثنى على مشاركتهم وتوعيتهم للجمهور بأهمية استخدام وسائل النقل الجماعي في التنقل اليومي.

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