أحمد بن محمد يشهد احتفالات «الأولمبية»

المصدر: دبي - وام

شهد سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية صباح أمس، احتفالات «يوم العلم» ابتهاجا بتاريخ تولي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» .

مقاليد الحكم في البلاد، ليحمل هذا اليوم في طياته سنويا أسمى معاني الحب والولاء والانتماء للوطن، وذلك خلال الاحتفالية التي نظمتها اللجنة الأولمبية الوطنية بالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية بدبي في الساحة الرئيسة لقرية الأعمال في دبي.

رفع العلم

وتقدم سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم لرفع العلم بحضور جميع فئات المجتمع من مواطنين ومقيمين وطلبة المدارس، الذين التفوا بالزهور والأعلام حول الساحة الخارجية لقرية الأعمال، حيث شهدت مراسم رفع العلم ومجموعة من الفعاليات المتنوعة لهذه المناسب الوطنية الغالية على كل مواطن ومقيم في هذه الأرض الطيبة.

ورافق سمو رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية كل من: سامي القمزي مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، ومحمد المحمود النائب الثاني للجنة الأولمبية الوطنية، وطلال الشنقيطي الأمين العام للجنة الأولمبية الوطنية بالوكالة وأعضاء المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية وعدد من الشخصيات العامة والرياضية.

مجد

وقال سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم: «اليوم نرفع راية المجد والشموخ عالية كما اعتدنا دائما في تلك الذكرى الفريدة التي يجدد فيها الجميع الولاء والانتماء للوطن وقيادته الرشيدة.

وتعد فرصة عظيمة للتعبير عن حب الإمارات ومسيرتها الحافلة وما غرسه الآباء المؤسسون من قيم وأسس نبيلة لتظل هذه المبادرة نبراسا يشع بأسمى مفاهيم الوطنية والحس الوطني في نفوس الأجيال التي تعهدت ببذل الغالي والنفيس من أجل المضي قدما في الحفاظ على مكتسباتنا المنبثقة من التاريخ المشرف والمسيرة العطرة للآباء والأجداد.

واستشراف مستقبل مشرق بسواعد وهمم أبناء الوطن. واليوم نعتبره حدثا تاريخيا في أجندتنا حيث إنه يأتي استجابة لدعوة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» للاحتفاء بهذا اليوم كل عام، ليصبح بذلك مناسبة ينتظرها الجميع سواء مواطنين أو مقيمين للتعبير عن مشاعر الحب والإخلاص لدولة الإمارات».

دعم

من ناحيته وجه سامي القمزي، الشكر إلى سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم على دعمه المستمر وتشريفه بالحضور ورفع علم الإمارات، حيث يعكس هذا المشهد صورة حضارية لوطن مترابط بتفاعل ومشاركة القيادة الرشيدة في الصفوف الأمامية للاحتفال بهذه المناسبة الوطنية مع المؤسسات الحكومية والخاصة وشعب الإمارات.

رمز وحدتنا

وأضاف القمزي: «يعد علم دولة الإمارات رمز وحدتنا وعزيمتنا وبدورنا نسعى إلى مواصلة الجهود لتحقيق الرخاء والرفاهية الاقتصادية لشعب هذا الوطن الغالي. وتؤكد اقتصادية دبي تعزيز الانتماء والولاء لقيادتنا الرشيدة وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة ونحن ممتنون لكل ما قدمته دولتنا من عطاء وإنجازات يشار إليها على مختلف الأصعدة».