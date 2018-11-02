راشد بن سعود: تجسيد للروح الوطنية العالية في نفوس المواطنين

المصدر: أم القيوين - وام

أكد سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين، أن الاحتفالات بيوم العلم تجسد الروح الوطنية العالية في نفوس المواطنين صغاراً وشباباً بصفتهم قاعدة الدولة ونواة الحاضر ورجال المستقبل وغرسها الذي سيتحمّل المسؤولية في الغد بكل عزيمة وصدق معززة بروح الولاء للقيادة والوطن، وتخليداً لمناسبة رفع العلم لأول مرة في الثاني من ديسمبر 1971 من قبل المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه» مع إخوانه المؤسسين.

وقام سموه أمس، برفع علم الإمارات في حديقة الخور بأم القيوين بهذه المناسبة.

وأشاد سموه بالقيادة الرشيدة التي غرست منذ قيام الدولة مبادئ المواطنة الصالحة بين أفراد المجتمع وفق المقومات الوطنية، التي أسس الاتحاد على مبادئها ومن أهمها القاعدة الدستورية والانتماء الوطني وصيانة المنجزات والذود عن حياض الوطن.

وقال سموه، إن دولة الإمارات العربية المتحدة عززت في عهد صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، مكانتها العالمية وحققت المزيد من التقدم والتفرد المحلي والعالمي، معتمدة على المبادئ الإنسانية والوطنية التي ارتقى معها كافة المواطنين والمقيمين على أرضها، والتي أفرزت دولة اتحادية تنشد الخير والرخاء والسلام.

وبدأت فعاليات الاحتفال بوصول سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين، يرافقه الشيوخ وكبار المسؤولين إلى حديقة الخور، حيث قام سموه برفع العلم مع ترديد طلبة المدارس للسلام الوطني.