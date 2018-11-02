«الدفاع المدني» تطلق حملة السلامة في وسائل النقل البحري

المصدر: أبوظبي- البيان

أطلقت القيادة العامة للدفاع المدني، بالتعاون مع إداراتها الإقليمية وبالتنسيق مع إدارة الإعلام الأمني بوزارة الداخلية حملة «السلامة في وسائل النقل البحري»، وذلك ضمن خطة التوعية الرئيسة للقيادة العامة لعام 2018 بهدف تعزيز إجراءات السلامة العامة ونشر ثقافة السلامة والوقائية بين أفراد المجتمع ومؤسساته.

وأفاد اللواء جاسم محمد المرزوقي قائد عام الدفاع المدني بوزارة الداخلية، أن إطلاق حملة «السلامة في وسائل النقل البحري» يأتي بهدف تحقيق أعلى مستويات الصحة والسلامة المهنية في بيئة وسائل النقل البحري بالدولة، وتسهم في تطبيق اشتراطات السلامة العامة، من خلال دعم أصحاب ومشغلي السفن والقوارب في أخذ التدابير اللازمة لإيجاد وسيلة نقل آمنة تضمن السلامة للجميع، وتحميهم من الإصابات الناجمة عن المخاطر والحوادث، التي قد تقع أثناء الإبحار أو الوقوف على رصيف الميناء.

وأوضح قائد عام الدفاع المدني أن إدارات الدفاع المدني الإقليمية قامت بتنفيذ فعاليات حملة وسائل النقل البحري من خلال تسيير فرق عمل متخصصة قامت بتوزيع الكتيبات التوعوية على العاملين في الموانئ والسفن، متضمنة مجموعة من الإرشادات والنصائح والتوجيهات لأصحاب ومشغلي السفن والقوارب تحثهم على اتباع الإجراءات الاحترازية، التي من شأنها منع اندلاع الحرائق في سفنهم وقواربهم مع التأكيد على أهمية توفير طفاية حريق لاستخدامها في حالات الطوارئ.

وشدد اللواء جاسم المرزوقي على خطورة إدخال أي تعديلات وتزويدات على القوارب والسفن لزيادة سرعتها لأن ذلك يشكل خطراً كبيراً على سلامة راكبها ويعرض حياة الآخرين للخطر، وكذلك التعديل في التوصيلات الكهربائية للقارب أو السفينة لأن أي خطأ في التوصيلات الكهربائية سيؤدي إلى تلفها، لذا ينصح بعمل أي إصلاحات أو تركيبات داخل مراكز الخدمة المعتمدة لضمان السلامة من المخاطر.

وأشار إلى أهمية تركيب أجهزة الكشف عن أول أكسيد الكربون في مواقع استراتيجية على السفينة، حيث يعد ذلك وسيلة للحماية من التسمم أو الاختناق بأول أكسيد الكربون الذي يمثل خطراً حقيقياً على سلامة الأفراد الموجودين على متن السفينة.

كما يجب على كل مالك أو مشغل قارب أو سفينة تعريف الأشخاص المتواجدين على متن القارب بأسس وقواعد السلامة وإرشادهم على كيفية استخدام معدات السلامة، والتأكد من أن جميع الأفراد على ظهر القارب أو السفينة على علم بأماكن طفايات الحريق، وكيفية استخدامها.