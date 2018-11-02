«دبي للسيليكون»: الإمارات نموذج في التنمية

المصدر: دبي- البيان

شاركت سلطة واحة دبي للسيليكون، في احتفالات يوم العلم، حيث تجمَّع مسؤولو الواحة وموظفوها والعاملون فيها، لرفع العلم الوطني، أمام مبنى سلطة الواحة، التي تزينت بألوان علم الإمارات، وذلك بالتزامن مع رفعه على مباني مختلف المؤسسات في أنحاء الدولة.وقال الدكتور محمد أحمد الزرعوني، نائب الرئيس، الرئيس التنفيذي لسلطة واحة دبي للسيليكون، الذي قام برفع العلم:

«نرفع علم الوطن، تجديداً لعهدنا لقيادته التي لا توفر جهداً في الارتقاء بمكانة دولة الإمارات بين الأمم، حتى أصبحت نموذجاً يحتذى في تحقيق التنمية ومواكبة التقدم العلمي والتكنولوجي، واستشراف المستقبل، واحتلت مراكز الصدارة في مؤشرات الابتكار والتنافسية، وريادة الأعمال والتنمية البشرية والسعادة، حتى أصبحت أسعد الدول عربياً، ومن أكثرها سعادة على مستوى العالم».