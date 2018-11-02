القرية العالمية: يعكس عمق الارتباط بقيمنا الوطنية

المصدر: دبي - البيان

احتفل الفريق الإداري وموظفو القرية العالمية بيوم العلم من خلال مراسم رفع العلم في موقع القرية العالمية التي أقيمت في تمام الساعة الـ11 صباحاً.

وتم تزيين مداخل القرية العالمية بالعلم الإماراتي. وتحرص القرية العالمية، واحدة من أضخم المتنزهات الثقافية في العالم والوجهة العائلية الأولى للثقافة والتسوق والترفيه في المنطقة.

والتي أطلقت فعاليات موسمها الثالث والعشرين تحت شعار «عالم من الاستكشاف.. والمغامرات.. والمرح»، على الاحتفال بالمناسبات الوطنية. وقال بدر أنوهي، الرئيس التنفيذي للقرية العالمية:«يوم العلم يعكس التحام مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة خلف قيادتهم الرشيدة وعمق ارتباطهم بالقيم الوطنية لدولتنا الحبيبة».