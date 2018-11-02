سوق دبي : يقدم درساً في الانتماء للأوطان

المصدر: دبي - البيان

نظم سوق دبي المالي احتفالية بمناسبة «يوم العلم»، حيث تم رفع علم الإمارات وعزف السلام الوطني وسط حضور كثيف من موظفي السوق والوسطاء والمستثمرين المتواجدين في قاعة التداول.

وقدم عيسى كاظم، رئيس مجلس إدارة السوق، خالص التهاني إلى قيادة وشعب الإمارات، مشيراً إلى أن الاحتفال يقدم درساً فريداً في الانتماء للأوطان والتعبير عن عميق ولائنا لبلادنا الحبيبة وقيادتنا الرشيدة.

واكتست قاعة التداول بعلم الدولة، كما زينت لافتات تعبر عن الاحتفاء بهذه المناسبة مكاتب السوق بهدف تعزيز الوعي بقيمة ومكانة العلم كرمز للوطن ماضياً وحاضراً ومستقبلاً.