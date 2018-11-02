«الثقافة والسياحة - أبوظبي» تحتفي برمز الوطن

المصدر: أبوظبي - البيان

احتفلت دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي وموظفوها، بيوم العلم، أمس، في فعالية نظمت أمام مكاتبها في مبنى نيشن تاورز في أبوظبي بحضور محمد خليفة المبارك رئيس الدائرة، وأخرى في اللوفر أبوظبي بحضور سيف سعيد غباش وكيل دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، إضافة إلى احتفالية ثالثة في متحف قصر العين.

ورفعت الدائرة علم الدولة خلال احتفالياتها، تعزيزاً وترسيخاً لقيمة وأهمية العلم كونه رمزاً للوطن ولتكريس الانتماء إليه.

وقال محمد المبارك: إنّ علم الإمارات هو رمز وحدتنا، ونحن فخورون بهذه الراية التي تجمعنا تحت مظلتها كمجتمع واحد ويد واحدة.

وقال سيف غباش: نحتفي اليوم بإنجازات دولة استطاعت أن تضيء تاريخها لتكون نبراساً للأجيال.